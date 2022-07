"Reckless" é o mais recente single dos Here At Last e chegou esta sexta-feira, dia 22 de julho, aos serviços de streaming. O tema sucede a "Happy" e "Like the 90s".

A canção foi composta por Dan Bryer, que já escreveu temas como "This Town", de Niall Horan, "Skin", de Rag'n'Bone Man, ou "Home" e "What a Feeling", dos One Direction; Jamie Scott, que já trabalhou com Justin Bieber, Major Lazer, David Guetta, Martin Garrix, Jessie Ware, Enrique Iglesias, Little Mix ou Ed Sheeran; Mike Needle (One Direction, Rita Ora, Ella Henderson); e Nick Hartman.

Depois do sucesso online, a banda decidiu saltar para os palcos. Em fevereiro, os Here At Last atuaram em Londres e Manchester, esgotando em poucas horas todos os seis concertos. Nas últimas semanas, o grupo britânico marcou presença em vários festivais de verão do Reino Unido.

Além de continuar a criar conteúdos para o TikTok, a banda está a trabalhar em novas canções e no primeiro EP. Nos próximos meses, Pedro, Tommy, Zach, Ryan e James prometem regressar aos palcos e uma passagem por Portugal é um dos objetivos.