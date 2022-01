O Festival Montepio às vezes o amor está de regresso para a sua 8.ª edição nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2022, com concertos em várias cidades. Esta quinta-feira, dia 6 de janeiro, a organização anunciou novidades.

Nesta edição, o festival estreia-se em Lagos, no Centro Cultural, com um concerto de Mafalda Veiga no dia 14 de fevereiro, uma das novas confirmações da edição de 2022.

Carlão é outro dos nomes confirmados para esta edição do Festival Montepio às vezes o amor e apresenta-se ao vivo no Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 14 de fevereiro.

No dia 13 de fevereiro, "o amor dá o braço ao humor no espetáculo de Herman José no Teatro Municipal de Ourém".

Segundo a organização, "uito em breve serão anunciados novos artistas, cidades e salas a integrar o cartaz do Festival Montepio às vezes o amor".

Lista completa dos primeiros concertos anunciados para o Festival Montepio às vezes o amor:

12 FEV – AUREA – Fórum Luísa Todi, Setúbal

12 & 13 FEV - BÁRBARA TINOCO - Auditório Municipal Carlos do Carmo, Lagoa

12 FEV – BONGA – Teatro Aveirense, Aveiro

12 FEV – FERNANDO DANIEL – Teatro Municipal, Vila do Conde

12 FEV – GNR – Cine-Teatro Paraíso, Tomar

12 FEV - JORGE PALMA - Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco

12 FEV - LUÍSA SOBRAL - Teatro Sá da Bandeira, Santarém

12 FEV - THE BLACK MAMBA – Coliseu Porto Ageas, Porto

13 FEV - DIOGO PIÇARRA - Teatro Virgínia, Torres Novas

13 FEV - HERMAN JOSÉ - Teatro Municipal de Ourém, Ourém

13 FEV - THE BLACK MAMBA – Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

14 FEV - CARLÃO - Convento São Francisco, Coimbra

14 FEV - MAFALDA VEIGA - Centro Cultural de Lagos, Lagos