Herman José recriou a chamada entre Kamala Harris e Tim Walz. No vídeo, a atual vice-presidente norte-americana convida o Governador do Minnesota para ser o seu parceiro na corrida às presidenciais de 5 de novembro.

Nas redes sociais, o humorista fez uma dobragem em português (com sotaque do norte) da conversa entre os candidatos do Partido Democrata. Em poucas horas, o vídeo somou mais de 175 mil visualizações no Instagram.

Veja o vídeo:

O governador do estado norte-americano do Minnesota, Tim Walz, é o candidato do Partido Democrata a vice-presidente escolhido por Kamala Harris, que encabeçará a candidatura, noticia a imprensa norte-americana.

Walz era um de três políticos democratas nos quais Kamala Harris tinha focado a sua busca por um parceiro de candidatura, sendo os outros o governador da Pensilvânia Josh Shapiro e o senador do Arizona Mark Kelly.

O Partido Democrata já nomeou oficialmente Kamala Harris como candidata a suceder a Joe Biden nas eleições presidenciais, onde irá enfrentar o republicano Donald Trump.