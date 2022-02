Em comunicado, a CCDR-Norte, explica que as obras de reabilitação e reconversão dos “históricos Teatro Jordão e Auto Garagem Avenida [edifício concomitante]” foram financiadas em 10 milhões de euros (85% do investimento) pelo Norte 2020, programa europeu gerido por esta entidade.

“A reabilitação e a reconversão do edifício do Teatro Jordão e da Auto Garagem Avenida vão permitir não apenas devolver à cidade uma sala de espetáculos e um património arquitetónico marcante, integrado no extenso programa de reabilitação e revitalização urbanas da Zona de Couros, mas também o desenvolvimento de novas valências educativas, científicas e criativas, através do acolhimento das estruturas de Artes Performativas e Artes Visuais da Universidade do Minho e da instalação da Escola de Música do Conservatório de Guimarães”, diz a CCDR-Norte.

A sessão de inauguração está marcada para as 16h30 de sábado e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, do presidente da CCDR-Norte, António Cunha, e do reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, entre outros responsáveis.

Citado no comunicado, o presidente da CCDR-Norte sublinha que “a reabertura e reconversão do complexo formado pelo Teatro Jordão e pela Garagem Avenida assumem um caráter especialmente simbólico”.

“Representam um património arquitetónico e afetivo muito marcante na cidade-berço e o seu sentido original de modernidade é reinterpretado aos dias de hoje, reforçando o pulmão cultural, educativo, criativo e científico de toda a Região. Será uma âncora de futuro”, defende António Cunha.

O Teatro Jordão data da década de 30 do século passado e é um exemplar típico dos cineteatros construídos à época no país, tendo constituído então um marco de modernidade no seu contexto urbano.

O seu auditório terá capacidade para 400 lugares, com uma estrutura flexível.

Da mesma época, a Auto Garagem Avenida, edifício concomitante, é um dos melhores exemplos da estética “Art Deco” em Guimarães.