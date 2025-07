O Teatro Clube de Penamacor, um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, é hoje inaugurado, às 17h00, numa cerimónia que conta com a presença do secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos.

O equipamento cultural resulta da reabilitação de um edifício encerrado há décadas e que abriu originalmente ao público em 1912.

A inauguração tem início às 17h00 e, após as intervenções dos convidados, é apresentado o espetáculo “A kind of Queen”, um tributo à banda britânica Queen.

O presidente da Câmara de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, informou que a expectativa é a de que durante todo o segundo semestre o espaço já tenha “uma atividade em pleno”.

O Tetro Clube de Penamacor funcionou como teatro até 1940, teve projeção de cinema até 1969 e funcionou como casa de espetáculos até mais tarde.

As obras tiveram início em 2020 e foi preservada a fachada do imóvel, assim como a traça do auditório.

A empreitada tinha um custo inicial a rondar os dois milhões de euros e o valor aumentou para os 2,5 milhões de euros, com um financiamento de cerca de meio milhão de euros através do Plano de Regeneração Urbana de Penamacor e um apoio de 1,6 milhões de euros ao abrigo do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas.