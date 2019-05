"I Don't Care" é lançada apenas alguns meses depois de Justin Bieber ter anunciado o seu afastamento da música para se dedicar à sua saúde e à sua família.

"Estive a procurar, a explorar, a tentar e a errar como a maioria de nós. Agora estou focado em corrigir alguns dos problemas mais profundos que tenho", disse o cantor canadiano no Instagram em março.

No seu trabalho conjunto com Ed Sheeran, o cantor diz no novo single que se sente fora do seu lugar e que luta contra a ansiedade. "I Don't Care" pode ser ouvida aqui.

O tema pode ser considerado uma ode ao amor, possivelmente dedicada à mulher de Bieber, a modelo Hailey Bieber, e a Cherry Seaborn, com quem Sheeran casou há meses.