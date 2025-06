No concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, antes de "Walking the Wire", Dan Reynolds falou sobre saúde mental. "Em primeiro lugar, eu adoro-vos. Adoro esta cidade. Há tanto coração, tanta paixão, tanta energia, tanta arte incrível. Obrigado por nos receberem aqui. Em segundo... Enquanto durar - não sei, pensei que ia ser um ano, mas acabaram por ser cinco anos, depois 10, e agora estamos em 15 -, a razão pela qual os Imagine Dragons existem é apenas para vos fazer sentir alegria. Esse é o nosso único objetivo. E nem é por alguma razão altruísta. É porque eu adoro a alegria. Estou a persegui-la. Adoro a vida. Adoro viver. Adoro ver pessoas, conhecer pessoas", frisou o vocalista da banda,

"Adoro experimentar o que quer que isto seja. Sou uma alma que questiona, uma mente que questiona. A música é um grande elemento de ligação. Mas, dito isto, devo dizer-vos que, durante toda a minha vida, também lutei com o outro lado. Tenho lutado contra a depressão. Tenho lutado contra a ansiedade", lembrou.

"Espero que saibas que, se estás a passar por dificuldades, não estás sozinho. Por favor, não estás sozinho. Quero que saibas que há pessoas à tua volta que te amam e que se preocupam contigo. Não guardes isso para ti mesmo. Fala com alguém. Conversa com um membro da família, um amigo. Faz terapia. Eu faço terapia há muitos anos. Não te torna fraco, isso não quer dizer que haja algo de errado contigo. Isso faz de ti uma pessoa mais sábia. Por favor, fica connosco. A tua vida vale sempre a pena ser vivida", acrescentou, emocionado.

Veja o vídeo do momento: