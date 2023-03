As confusões dos cães gauleses num mundo cercado pelos romanos abrangem novamente três histórias. A primeira decorre em torno de um ovo de águia que os romanos estavam a carregar e que geraria a nova mascote do imperador. O problema é que o deixam cair e vai parar às mãos dos Irredutíveis. O ovo eclodiu e eles ficaram com o filhote de águia. Perseguições e correrias, como sempre, vão marcar a aventura.

Na segunda história um dos Irredutíveis, que teve um dono no passado e do qual se perdeu, ouve alguém a cantar uma música e pensa que este era o seu dono. Em vez disso, no entanto, tratava-se de um sujeito muito mau que tenta aliciá-lo a roubar um perfume destinado aos romanos.

Por fim, na terceira parte, uma estátua do imperador romano ganha vida depois de os Irredutíveis se enganaram numa poção com uma fórmula mágica que servia para o objeto ficar mais leve. Em vez disso, ela ganhou vida e não tem os melhores propósitos...

A edição traz novamente os desenhos os ilustradores Jean Bastide e Philippe Fenech, que estiveram em Portugal para lançar a coleção na altura da Comic Con. As histórias são assinadas por N. Robin, H. Benedetti, S. Lecocq e M. Coulon.