O espetáculo - que sobe ao palco da Culturgest, em Lisboa, a 3 e 4 de junho e do Rivoli, no Porto, em 6 e 7 de junho – estreou-se mundialmente em 2023 em Bruxelas, na Bélgica, segundo a organização.

"Exit Above/depois da tempestade" parte do gesto quotidiano e ancestral do corpo humano – o andar – para refletir sobre a individualidade, o coletivo e o reencontro com a beleza, segundo a sinopse da obra da coreógrafa, considerada uma das figuras centrais da dança europeia das últimas décadas.

Neste regresso a Portugal, Anne Teresa De Keersmaeker colabora com a cantora e compositora flamenga Meskerem Mees, de raízes etíopes, interpretando variações de ‘walking songs’ criadas com Jean-Marie Aerts, ex-TC Matic, e com o bailarino e guitarrista Carlos Garbin.

A inspiração original da peça de dança surge a partir de "Walking Blues", do músico de ‘blues’ Robert Johnson, conduzindo a uma viagem que integra também "Der Wanderer", de Schubert, um dos compositores emblemáticos do século XIX, numa reflexão coreográfica sobre o tempo, o corpo e a escuta do mundo em movimento.

Citada no texto, a coreógrafa afirma que "o blues remonta à essência" e que esta peça procura "transformar a tristeza em alegria partilhada, num gesto coletivo de transfiguração do quotidiano através da música e da dança".

Num mundo "em desequilíbrio" face às guerras, crises económicas e climáticas, De Keersmaeker aponta a beleza como direção necessária, acreditando que "Exit Above" é um convite a "refazer o caminho" como resposta a um tempo à beira de colapso ecológico e espiritual.

A obra é apresentada em parceria com o Teatro Municipal do Porto – Rivoli e tem como intérpretes e cocriadores um elenco de 14 artistas de diferentes nacionalidades e percursos.

O elenco inclui Abigail Aleksander, Jean Pierre Buré, Lav Crnčević, José Paulo dos Santos, Rafa Galdino (com substituição por Nathan Felix-Rivot), Carlos Garbin, Nina Godderis, Solal Mariotte, Meskerem Mees, Mariana Miranda, Ariadna Navarrete Valverde, Cintia Sebők e Jacob Storer.

A cenografia é da responsabilidade de Michel François e a música original foi composta em colaboração entre Mees, Aerts e Garbin.

Anne Teresa De Keersmaeker nasceu em 1960 e fundou em 1983 a companhia Rosas, após a criação das obras "Asch" e "Fase. Four Movements to the Music of Steve Reich", que marcaram o início da sua carreira como coreógrafa num diálogo constante entre movimento, música, geometria e pensamento.

É também fundadora da escola P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), em Bruxelas, uma das mais influentes instituições de ensino da dança contemporânea a nível internacional.