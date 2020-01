Hailee Steinfeld partilhou esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, o videoclip do seu novo single, "Wrong Direction". Para os fãs da jovem artista, o tema é sobre o relacionamento que a cantora teve com Niall Horan, antigo membro dos One Direction.

"Sei que todos passamos por momentos difíceis, mas lembrem-se de que não estão sozinhos", escreveu a cantora na sua conta no Twitter.

Veja o vídeo: