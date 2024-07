Niall Horan teve de ir a pé para o seu concerto em Toronto, no Canadá, devido ao trânsito intenso. Nas redes sociais, o ex-membro dos One Direction partilhou um vídeo do momento.

O cantor subiu ao palco da Scotiabank Arena e no concerto do dia 28 de junho ficou preso no trânsito, juntamente com a sua equipa. "O trânsito está uma loucura em Toronto, então, estou a caminhar até ao local", disse o artista no vídeo.

Na publicação, Niall Horan confessa ainda que nunca na sua carreira entrou "a pé numa arena".

Veja o vídeo: