Uma modelo, que não se identificou, está a processar Drake depois do rapper ter colocado pimenta num preservativo. Segundo a imprensa norte-americana, o músico conheceu a influenciadora através das redes sociais.

A revista Rolling Stone Brasil explica que o objetivo da modela era engravidar do rapper.

Esta terça-feira, dia 11 de janeiro, Drake partilhou uma fotografia nas redes sociais e os fãs acreditam que o texto da publicação é um indireta para a modelo. "Podes ter os teus 15 minutos de fama... eu fico com as outras 23 horas e 45 minutos", escreveu o músico na sua conta no Instagram.