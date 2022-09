Mais uma tarde ensolarada no Parque da Bela Vista, em Lisboa, anuncia outro dia de colaboração da meteorologia. Num ambiente de calor de fim de tarde, Tiago Bettencourt inaugurou as sessões no Palco MEO, às 17h00.

“Sou um pessimista por natureza”, confessou o músico entre as canções, para manifestar a sua surpresa com a presença de milhares de festivaleiros que se juntaram para o concerto e para cantar num enorme coro a letra do “megahit” dos Toranja, banda que o artista liderou entre 2001 e 2006, “Carta”. A cumplicidade, de resto, percorreu todo o espetáculo.

Duas horas depois, o palco principal recebeu a banda Ornatos Violetas, que igualmente surpreendente pela grande legião de fãs que vibrou entusiasticamente com “hits” com mais de duas décadas – nos últimos anos, o grupo tem-se reunido apenas para concertos especiais. E, como tem dado certo, é de se prever que o estatuto de “cult band” continuará.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Se tudo ia bem com o “pop/rock” lusitano, melhor ainda corria com a eletrónica no palco Colina, onde os Moullinex batiam um qualquer recorde de preenchimento do espaço: pouco antes de tocarem parecia que nenhuma viva alma passaria por lá; cinco minutos depois, um uma mancha humana sacudia-se entusiasticamente ao som de uma entrada, literalmente, a bombar. Luís Clara Gomes, o seu mentor e um dos nomes históricos da eletrónica lusitana, explica: “Perguntaram se por ser às 18h00 o ‘set’ ia ser mais calminho. Acho que vocês já têm a resposta".

No belo concerto, que convida a uma repetição no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no mês de outubro, houve espaço para a parceria com Sara Tavares, em “Minina di Céu” - a fadista participou como “convidada virtual” - e para um dos lançamentos mais recentes, a bela e atmosférica “Pacífico”.

Nick Cave, o rei da noite

Eventualmente a maior atração de todo o festival, Nick Cave subiu ao palco com os seus Bad Seeds pontualmente às 21h00 para encontrar uma verdadeira multidão.

Como sempre vestindo o seu sóbrio fato preto, o passeio que decorreu durante mais de duas horas (o espetáculo mais longo do MEO Kalorama) pela carreira de mais de 40 anos de Nick Cave começou em 2004, onde “Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus” fornece três das quatro primeiras músicas – começando com a energia de “Get Ready for Love” e seguindo com “There She Goes, My Beautiful World”. São canções que já traziam em si uma veia “rhythm & blues” e com ela terreno propício para os Bad Seeds recorrerem aos serviços de um grupo de “backing vocals” (Janet Ramus, T Jae Cole e Subrina McCalla).

Quatro anos longe dos palcos explicam o vigor da banda, embora não o facto de os 64 anos de Cave parecerem não existir. Por vezes movimentando-se temerariamente pelas escadas que o levam até ao público, o cantor criou uma ligação física com os fãs – que pareciam não o conseguir largar. “O Children”, por exemplo, surge dedicada a Paula, uma festivaleira da plateia que celebrava o seu aniversário. Não será das coisas mais alegres para um aniversário, mas certamente o que conta é a dedicatória.

Antes de “O Children” foi o momento da estupenda “From Her to Eternity” – faixa-título do álbum de estreia que serve na perfeição para lembrar as origens de Cave: um completo “outsider”, recém-saído das bizarrias distorcidas dos Birthday Party e longe de imaginar que quatro décadas depois teria um público entusiasmado a cantar o refrão desta narrativa trágica, uma longa epopeia de desgraças onde a eternidade, se existe, será passada no inferno.

Contar dramáticas e violentas histórias foi sempre, claro, o maior dos atributos do poeta Cave. A belíssima “Jubillee Street”, a canção que se seguiu, narra, segundo ele, uma história de amor que “correu muito, muito mal”. Por essa altura, o concerto seguia em modo baladeiro – onde sucedem-se duas do último álbum com os Bad Seeds, “Ghosteen”, e uma quase impensável canção romântica – “I Need You” (a única de “Skeleton Tree”, de 2016), onde fica bem salientado que o músico “acredita no amor”.

Mas, voltando ainda ao passado mais longínquo, repescada do segundo álbum (“The Firstborn Is Dead”) há “Tupelo”, eficiente, como tudo o resto, mas já sem a demência dos trovões originais, onde na amaldiçoada terra natal de Elvis Presley “nenhum pássaro poderia voar e nenhum peixe poderia nadar até que o rei nascesse”. Em “Red Right Hand”, de “Let Love in”, o cantor inicia mais um dos seus temerários voos sobre a plateia, que o segura pelas pernas enquanto o cantor mal se equilibra.

De “Tender Prey”, um dos seus melhores álbuns, aparece reconstruída e irreconhecível o longo mantra distorcido de “The Mersey Seat”, onde decorria mais uma das catástrofes “cavenianas” (a história de um condenado à cadeira elétrica), enquanto “City of Refugee” funciona sempre a partir do seu refrão simples, mas de alto poder evocativo onde soa o aviso de que é “melhor correr para a cidade do refúgio”.

Para o “encore” mais uma balada ao piano, “Into My Arms”. Depois de “Vortex” e “The Ghosteen Speaks”, “The Weeping Song”, ao contrário da brincadeira de Cave, deixou um público muito longe de chorar. A não ser que seja pelo seu breve regresso.