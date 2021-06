A escultura imaterial e invisível "Io Sono", de Salvatore Garau, foi vendida em leilão por 15 mil euros. A obra, que existe na imaginação do artista italiano, fazia parte catálogo da leiloeira Art-Rite, de Milão, e tem dado que falar nas últimas semanas.

Como prova física, o comprador recebeu apenas um certificado de autenticidade, assinado por Garau.

O artista descreve a obra como uma "escultura imaterial para ser colocada numa casa particular dentro de um espaço livre e com dimensões variáveis". Salvatore Garau frisou ainda que o vazio "não é nada mais do que um espaço cheio de energia".

"A minha fantasia, treinada durante toda a vida para sentir o que existe ao meu redor de maneira diferente, permite-me ver o que aparentemente não existe”, acrescentou o artista em entrevista à Art-Rite.

Em fevereiro, Salvatore Garau apresentou "Buda em Contemplação", um outra obra imaterial, na Piazza della Scala em Milão.