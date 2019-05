Isaac Kappy, ator que participou em séries como "Breaking Bad" e "O Turno da Noite" e em vários filmes ( "O Exterminador Implacável: A Salvação" ou "Thor") morreu esta semana aos 42 anos. Segundo a revista People, o norte-americano saltou da ponte Transwestern, em Bellmont (Arizona), tendo sido depois atropelado por um carro.

Antes da sua sua morte, o ator publicou um longo texto na sua conta no Instagram, onde frisou que não era "uma boa pessoa". "Usei as pessoas por dinheiro, traí muita gente e a sua confiança, vendi drogas, não paguei impostos, tenho dívidas, abusei do meu corpo com cigarros e álcool e fui abusivo para outras pessoas que me adoravam, incluindo a minha família", escreveu.

Na publicação, Isaac Kappy sublinha ainda que "cometeu um ato imodesto". "No fim de contas, isso custou-me tudo o que eu tinha", revelou.

Em 2018, o ator foi acusado de, alegadamente, ter apertado o pescoço a Paris Jackson, filha de Michael Jackson.