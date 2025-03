Dean Norris é um dos protagonistas de "The Parenting", novo filme da Max. Paralelamente à conversa sobre a longa-metragem, ao SAPO Mag, o ator recordou o sucesso de "Breaking Bad".

Para o ator que vestiu a pele de Hank Schrader, a série foi um marco na televisão e nos serviços de streaming. "Acho que cunharam o termo 'binge watching' para 'Breaking Bad' na Netflix. Por isso, a série foi o ponto crucial da passagem da televisão normal para o streaming, porque, muito francamente, a Netflix ajudou a projetar a nossa série a muito mais pessoas em todo o mundo - muitas mais do que aquelas que alguma vez a teriam visto apenas localmente, no AMC. Por isso, acho que está sempre a evoluir", defende.

"Já ando por cá há demasiado tempo. Vi quando passou de, 'oh, os vídeos vão matar os filmes'... e depois, 'oh, os DVDs, e depois, oh, sabes, blá, blá, blá'. Vai sempre expandir-se. A distribuição vai mudar e expandir-se à medida que avançamos. Por isso, tenho a certeza de que a IA pode piscar um olho e dizer: 'Deixem-me ir para a cama'", diz Dean Norris.

Na conversa com os jornalistas, o ator recorda ainda que tem um restaurante, o the Swing Inn Cafe and BBQ, nos Estados Unidos, inspirado em "Breaking Bad". "Não faço hambúrgueres, mas como um pouco do nosso fantástico churrasco feito pelo meu grande 'Pitmaster'. Gosto muito, tem sido ótimo", conta.

"Estou nesta cidade há 22 anos e queria ter algo que me fizesse investir na minha comunidade local e que os meus filhos pudessem ter. Por isso, tem sido um espetáculo. Tem sido divertido. Está a correr muito bem. E temos pessoas da Austrália, acreditem ou não, que vêm cá para comer", remata, em modo empresário.