Isak Danielson, estrela em ascensão da música sueca, editou um novo single na passada sexta-feira, dia 19 de fevereiro. A balada "If You Ever Forget That You Love Me" está disponível em todos os serviços de streaming.

O tema conta com um videoclip, lançado em exclusivo no Youtube - veja aqui o vídeo.

"If You Ever Forget That You Love Me" fará parte do próximo álbum de Isak Danielson, "Tomorrow Never Came", com edição prevista para o dia 5 de março.