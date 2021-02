Mais de 950 000 000 reproduções no Spotify e cerca de 1 700 000 o00 visualizações no Youtube: 1o anos depois, estes são os números de "Someone Like You" . Adele lançou o single do álbum "21" há uma década, no final de janeiro de 2011, e o tema continua a conquistar os fãs.

A canção, um dos maiores sucessos da carreira da artista britânica, foi composta em parceria com Dan Wilson. "Someone Like You" foi inspirada no fim de um relacionamento da cantora.

Depois da apresentação nos BRIT Awards, Someone Like You" chegou à liderança do top no Reino Unido, sendo o primeiro single de Adele a conquistar o primeiro lugar do ranking.