Artemas, que soma pouco mais de 150 mil seguidores no Instagram e 1200 no X (antigo Twitter), conquistou o primeiro lugar do Daily Top Songs Global do Spotify esta quarta-feira, dia 3 de abril. O tema "i like the way you kiss me", lançada a 19 de março, estreou-se na 143.º posição do ranking.

No serviço de streaming, a canção do cantor de 24 anos soma mais de 8,4 milhões de reproduções. Além do top do Spotify, o single também entrou para a posição número 70 do Billboard Hot 100.

Artemas promoveu o lançamento de "i like the way you kiss me" no TikTok antes do lançamento. Segundo a Billboard, a canção foi usada em mais de 300 mim vídeos na plataforma de entretenimento.

"Canção número um do mundo... dizemos isto há um mês. Adoro-vos a todos. Estou sem palavras, para ser sincero", celebrou o artista.