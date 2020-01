Depois de ter apresentado "Depois do Medo" em várias cidades, Bruno Nogueira prepara-se para levar o seu mais recente espetáculo à Altice Arena, em Lisboa. A atuação está marcada para 14 de fevereiro de 2020, às 21h30, e já se encontra esgotada.

"Se for mesmo sincero, nunca pensei que fosse encher. Fi-lo pelo atrevimento e pela adrenalina do risco", escreveu o humorista nas redes sociais, ao revelar que o espetáculo se encontra esgotado. "A prova de que isto não é falsa modéstia é que apostei com a minha produtora uma viagem a Nova Iorque em como não esgotava. E estávamos na altura a falar da disposição de palco em que levava 9 000 pessoas", revelou.

"Hoje recebi a informação de que, a mais de um mês de distância, a Altice Arena vendeu todos os lugares sentados que lá existem. São mais de 13 mil. Estou a dever uma viagem à minha produtora, e a vocês estou a dever muito mais do que isso", escreveu.

"Aconteça o que acontecer, já fizemos história. Obrigado por terem-na escrito comigo. E agora que venha o dia 14 de Fevereiro. Vocês não imaginam a vontade com que estou de estarmos todos juntos. Até lá", confessou o humorista.

"Depois do Medo" estreou a 29 de novembro e desde então passou por vinte e oito localidades num total de trinta e duas apresentações esgotadas. Em setembro o espetáculo regressa à estrada e está em cena em Lisboa de 9 a 13 de outubro - com cinco apresentações no Teatro Nacional Dona Maria II que esgotaram em menos de 24 horas, de acordo com a promotora.