Ao contrário do habitual, a emissão desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, de "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, não contou com a presença de Joana Marques. No programa, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão contaram que a humorista tinha sido chamada a tribunal.

De acordo com as colegas, Joana Marques teria sido chamada a tribunal depois de um dos "visados" de "Extremamente Desagradável". Na manhã desta terça-feira, a equipa de "As Três da Manhã" explicou que tudo não passou de um brincadeira.

"Ontem, pelas sete e pouco, neste programa, foi aqui dito que Joana Marques estava ausente porque teria de comparecer em tribunal porque alegadamente teria sido processada por um visado no 'Extremamente Desagradável'. E quero aqui dizer que... é mentira. Era a brincar", frisou Inês Lopes Gonçalves.

"Todas as vezes que uma de nós falta ao programa, é nosso apanágio inventar razões absurdas - sendo que esta não era assim tão absurda - para as ausências", acrescentou a apresentadora.