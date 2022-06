(*) Notícia atualizada às 22h20 com a reação de Amber Heard.

Após ter vencido o processo de difamação na semana passada contra a ex-mulher Amber Heard e um primeiro comunicado em que destacava que "depois de seis anos, o júri trouxe-me de volta à vida", Johnny Depp regressou às redes sociais para agradecer aos fãs tanto em texto como em vídeo.

"A todos os meus apoiantes mais preciosos, leais e inabaláveis. Estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos. Percorremos o mesmo caminho juntos. Fizemos a coisa certa juntos, tudo porque vocês se importaram", escreveu o ator esta terça-feira no Instagram.

"E agora, vamos avançar em frente todos juntos. Vocês são, como sempre, os meus patrões e, mais uma vez, não tenho como dizer obrigado, a não ser apenas dizer obrigado. Então, obrigado. O meu amor e respeito, JD", conclui o texto, que poderá ser interpretado como uma mensagem implícita a Hollywood sobre a sua poder como estrela.

O vídeo mostra as imagens do que foram as seis semanas de julgamento da perspetiva de Depp, filmado do seu carro a acenar aos fãs que o esperavam e apoiaram fora do tribunal de Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia, e da sua presença num concerto no Reino Unido com Jeff Bleck, alguns dias antes de ser conhecido o veredito.

Algumas horas mais tarde, Amber Heard respondeu e compreensivelmente, com uma reação muito diferente.

"Enquanto Johnny Depp diz que vai 'avançar em frente, os direitos das mulheres estão a retroceder. A mensagem do veredito para as vítimas de violência doméstica é... tenham medo de se erguer e falar”, disse um porta-voz à imprensa americana.

Recorde-se que o ator norte-americano venceu depois de sete jurados terem decidido a seu favor por unanimidade a 1 de junho.

O júri sentenciou Amber Heard por difamação, condenando-a a pagar 10 milhões de dólares em danos compensatórios e cinco milhões em danos punitivos (valor que a juíza reduziu para 350 mil dólares, o limite para danos punitivos na Virgínia).

Uma oficial de justiça do tribunal leu em voz alta o veredito do júri, dizendo que a também atriz proferiu declarações difamatórias para com Johnny Depp.

O júri também considerou que Amber Heard agiu com “malícia real”, indicando convicção de que a artista fez declarações sabendo que eram falsas.

Por outro lado, o júri decidiu uma indemnização de dois milhões de dólares a favor de Amber Heard, considerando ter sido difamada pelo advogado de Depp.

Johnny Depp não esteve presente da audiência, tendo assistido por videoconferência do Reino Unido, enquanto Heard esteve presente na sala do tribunal.

Os vereditos puseram fim a um julgamento televisivo, que colocou em causa a reputação de Depp, um dos mais famosos atores norte-americanos, 'estrela' dos filmes "Piratas das Caraíbas".

Nas redes sociais, Amber Heard mostrou-se “devastada” com veredito contra si, evocando uma “deceção inexprimível”, de acordo com um comunicado.

“Estou devastada que uma montanha de provas não tenha sido suficiente para confrontar o poder, a influência e a ascendência muito maiores do meu ex-marido”, disse.

“Estou ainda mais desapontada com o que este veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso. Desafia a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério”, acrescentou.