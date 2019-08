José Cid foi homenageado com um Grammy Latino "por excelência musical", anunciou a Academia esta quinta-feira, dia 22 de agosto. O Prémio à Excelência Musical é "concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excepcional para a música latina", sendo votado pelo Conselho de Diretores da Academia Latina da Gravação.

Em 2015, o cantor subiu ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, e conversou com o SAPO Mag sobre o início da sua carreira na música e sobre os planos para o futuro.

"A minha entrega em palco é tal que canto sempre como se o mundo fosse acabar no dia a seguir. Canto sempre como se fosse morrer no dia a seguir. 'Esta é a última vez que vou cantar' e a minha entrega é de 100%. E essa entrega de 100% transmite-se a todas as gerações".

"Diziam que eu era uma criança prodígio porque com 4 ou 5 anos cantava as músicas... sem ninguém me ter ensinado. Aquela vontadinha de criança era cantar na rádio", recordou. "O que vai limitar a minha paragem será voz. Não me vou arrastar vocalmente pelos palcos", garantiu.

* Entrevista publicada originalmente em novembro de 2015