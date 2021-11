Jump Around, um dos maiores eventos da cultura do Hip Hop português, acontece na sexta-feira, dia 26 de novembro, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O espetáculo vai juntar em palco Mundo Segundo & Sam The Kid, Kappa Jotta, Phoenix RDC, DJ Ride, Eva Rap Diva, Mr. Dheo, Bboy AIAM e DJ Fifty, e vai unir os "quatro pilares deste movimento urbano (MCing, o DJing, o B-boying e o Graffiti/Writing) numa noite de verdadeira festa e celebração".

"Não poderia ser uma noite Jump Around sem um líder e ninguém melhor do que a, Eva Rap Diva, uma das maiores rappers da lusofonia, para tomar conta da casa. A rapper vai liderar os comandos e ajudar a moderar os ânimos. Todos os artistas presentes devem-lhe respeito ao longo do evento e no final de contas é a palavra de Eva que conta", frisa a promotora.

As obras produzidas durante a noite pelo writer MR. Dheo serão posteriormente leiloadas e os fundos irão reverter a favor de instituições de jovens em risco.

Este evento conta com o apoio do programa Garantir Cultura. Os bilhetes já se encontram à venda (15 euros) nos locais habituais.