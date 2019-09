Em comunicado, a autarquia da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, informa que o júri do prémio bienal, criado em homenagem ao dramaturgo e novelista, considerado o primeiro grande crítico literário português, "após debate sobre o mérito das obras a concurso e atentos os critérios de exigência da qualidade artística, conforme ao prestígio do seu patrono e aos valores estéticos e literários por este pugnados, entendeu, de forma unânime, não atribuir, nesta edição, o galardão do prémio, nem salientar qualquer menção honrosa".

A nota acrescenta que estiveram a concurso 47 obras, das quais quatro foram retiradas da competição, três por falta de requisitos formais exigidos pelo regulamento, e uma por decisão expressa do autor concorrente.

A edição 2018/2019 do prémio, no valor de 2.500 euros, visava prosas narrativas sob a forma de romance ou novela e admitia obras originais, inéditas, de produção individual e não premiadas anteriormente.