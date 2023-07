Uma alegada vítima de Kevin Spacey descreveu, esta segunda-feira (10), durante o julgamento do ator norte-americano, como a estrela colocou a cabeça nos seus órgãos genitais e o agrediu sexualmente enquanto dormia.

Spacey, de 63 anos, comparece desde o final de junho perante a Justiça inglesa por 12 agressões sexuais a quatro homens, cometidas entre 2001 e 2013. Ele nega "veementemente" as acusações.

No depoimento divulgado nesta segunda-feira, a quarta alegada vítima contou à polícia como conheceu o ator depois de escrever uma carta pedindo ajuda para entrar na indústria cinematográfica.

O vencedor de dois Óscares por "Beleza Americana" (1999) e "Os Suspeitos do Costume" (1995) convidou o queixoso para a sua casa e juntos comeram "sobras de pizza" e "fumaram marijuana".

Na declaração, a vítima, não identificada por razões legais, contou como o ator começou a "esfregar a cabeça" nas suas "partes íntimas".

"Não se quer incomodar alguém tão poderoso na indústria que se está a tentar fazer parte" e, segundo o queixoso, este foi o motivo para não parar o ator.

Ele também disse que adormeceu durante algumas horas e, quando acordou, o seu fecho-éclair estava aberto. Ele afirma que Spacey "tinha acabado de fazer (um ato sexual) em mim".

"Nada do que aconteceu foi consentido", enfatiza o homem.

Quando a alegada vítima manifestou repúdio, o acusado terá pedido que ele se retirasse imediatamente e não contasse a ninguém o ocorrido, acrescentou o queixoso.

Spacey foi uma das grandes estrelas denunciadas no movimento global #MeToo, que surgiu em 2017 a partir do caso do produtor de cinema Harvey Weinstein.

O julgamento contra o ator começou no final de junho e deve durar um mês.