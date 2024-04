Um documentário sobre as acusações de crimes sexuais contra o ator Kevin Spacey foi comprado pela HBO Max, com o visado a reagir com um comunicado de grande ironia.

Ainda sem data de estreia anunciada na grande plataforma da Warner Brothers, "Spacey Unmasked" ("Spacey desmascarado", em tradução literal) é, na origem, um documentário encomendado pelo Channel 4 e será exibido na Grã-Bretanha em duas partes a 6 e 7 de maio.

Recorde-se que a carreira do vencedor de dois Óscares, atualmente com 64 anos, implodiu por causa de várias acusações de crimes sexuais, na vaga que surgiu com o movimento #MeToo em 2017.

Spacey desmentiu todas as acusações e foi considerado inocente em dois processos separados em Nova Iorque e Londres, em 2022 e 2023. Também ganhou uma ação civil apresentada pelo ator norte-americano Anthony Rapp em outubro de 2022 que o acusava de uma agressão sexual alegadamente ocorrida em 1986 e outras queixas nunca chegaram a julgamento por terem sido retiradas pelas alegadas vítimas ou por decisão do Ministério Público.

“‘Spacey Unmasked’ é um olhar forense sobre um homem que já foi um dos atores mais admirados e respeitados do mundo. Apresentando entrevistas e arquivos nunca vistos antes, a série examina a sua vida desde a infância até ao sucesso inicial na Broadway e a subsequente ascensão meteórica ao estrelato. A queda espetacular de Kevin Spacey em desgraça ocorreu entre alegações de comportamento sexual inapropriado", descreve oficialmente o documentário.

E acrescenta: “Em 2023, Spacey foi absolvido de crimes sexuais contra quatro homens num julgamento no Reino Unido. Esta série de duas partes investigará a conduta de Spacey e conversará com vários homens não ligados ao caso sobre as suas experiências com Kevin Spacey, quase todos a fazerem-no pela primeira vez”.

O ator reagiu com ironia ao documentário.

"Estou honrado por protagonizar o meu primeiro filme com a Warner Brothers em muitos anos. Espero que a Academia [dos Óscares] tome nota de algumas das excelentes atuações do elenco menos conhecido”, disse numa declaração enviada à revista Variety.

VEJA O TRAILER DE "SPACEY UNMASKED".