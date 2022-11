Jay Leno foi hospitalizado após sofrer queimaduras graves na cara este domingo, avançou o 'site' TMZ e confirmou posteriormente o lendário comediante em comunicado.

O antigo apresentador do "The Tonight Show", de 72 anos, é um colecionador de carros e um deles incendiou-se inesperadamente durante uma visita à garagem em Los Angeles onde estão guardados.

Segundo o TMZ, Leno sofreu queimaduras no lado esquerdo do rosto, suficientemente graves para se levado ao hospital, mas sem afetarem o olho ou a orelha. Ainda não teve alta.

"Tive algumas queimaduras graves por causa de um incêndio com gasolina. Estou bem. Só preciso de uma ou duas semanas para me recuperar", diz o seu comunicado à revista Variety.

O acidente levou ao cancelamento de vários eventos, incluindo ainda no domingo na conferência da "The Financial Brand", com a organização a justificar então a ausência com uma "emergência médica muito grave".

"Tudo o que sabemos é que ele está vivo, portanto os nossos pensamentos vão para ele e a sua família esta noite", acrescentava a nota.

Após a retirada do lendário Johnny Carson, Jay Leno foi o apresentador do "The Tonight Show" no canal NBC entre 1992 e 2009.

Regressaria alguns meses mais tarde para substituir o seu sucessor Conan O’Brien após uma grande queda nas audiências, retirando-se definitivamente em 2014, seguindo-se Jimmy Fallon, que se mantém até à atualidade.

Desde 2015, é o anfitrião de "Jay Leno’s Garage", no canal CNBC, onde é abordada a sua paixão por carros e motas; e do concurso "You Bet Your Life", exibido por emissoras locais afiliadas nos EUA.