“No novo espetáculo”, adianta a promotora em comunicado, o músico vai interpretar “clássicos da sua carreira”, ao longo da qual já arrecadou cinco Grammys Latinos e 12 Prémios da Música Brasileira, e “cantar e tocar ao vivo” as novas músicas de “Em Trânsito”, que inclui canções como "Ecos do ão" (Lenine e Carlos Rennó) ou “Sublinhe e revele”, com letra e música de Lenine.

A digressão em Portugal abre no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 9 de junho, seguindo para o Porto, onde atua no Coliseu, no dia 17 de junho, antes de, no dia 19, atuar no Jardim Público de Évora, encerrando a digressão em Alcobaça, no dia 21, com um espetáculo no mosteiro local, no âmbito do festival Cistermúsica.

O jornal Correio Braziliense refere-se a este novo disco como um “álbum [que] fala da necessidade da criação coletiva para sobreviver aos tempos atuais”.