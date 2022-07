Carlos Moedas recebeu hoje nos Paços de Concelho, em Lisboa, a presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, Isabel Ayuso, na sua primeira visita à capital lisboeta, para uma reunião de trabalho que visou estreitar os laços entre ambas as cidades.

De acordo com o presidente da câmara de Lisboa, a visita de Isabel Ayuso é “um momento importante” para ambos, considerando que a responsável madrilena “representa muito daquilo que pensa que falta na política”.

“Estar perto das pessoas, falar e ouvir as pessoas e fazer política com as pessoas”, salientou no final da reunião aos jornalistas Carlos Moedas, que desde que apresentou a sua candidatura à câmara lisboeta frisou trabalhar para as pessoas.

O autarca reconheceu a importância de “uma cada vez maior relação com a Comunidade de Madrid”, frisando o peso em termos “empresariais e turísticos”, já que muitas das empresas da Comunidade encontram-se em Lisboa.

O autarca lembrou o facto de “estar a trabalhar mais na área da inovação” ao lançar, em Lisboa, a ‘Fábrica de Unicórnios’, sublinhando tratar-se de “uma forma diferente de pensar a inovação” e como ter mais ‘start-ups’, “mais empresas da Comunidade que podem vir até Lisboa”, afirmou.

“Vamos criar ‘laboratórios’ de liberdade, tema que hoje precisamos para que os nossos empreendedores tenham liberdade para criar, para fazer empresas, não ser esmagados por impostos e por regras, isso é algo que temos em comum e vamos trabalhar”, disse.

Carlos Moedas lembrou ainda as experiências na área da cultura, nomeadamente com a ARCO Lisboa e com a ARCO Madrid, frisando que ambos os responsáveis querem “fazer mais para os jovens artistas”.

O responsável disse ainda contar com o apoio da presidente da Comunidade na Jornada Mundial da Juventude, salientando a “grande experiência de Madrid em receber grandes eventos”.

“Teve essa experiência e pode-nos ajudar com as melhores práticas daquilo que é receber um evento desta natureza”, salientou.

Por seu turno, Isabel Ayuso salientou, como já tinha feito Carlos Moedas, que “35% dos turistas espanhóis [em Lisboa] são provenientes da Comunidade de Madrid”, reconhecendo que “são muitos os vínculos partilhados” entre os habitantes das duas regiões.

A responsável reconheceu que há “muitas políticas” que podem ser feitas “de maneira conjunta”, fazendo “intercâmbios de experiências”, e ver no futuro como podem as duas regiões “trabalhar juntas”.

“A prosperidade das empresas, os laços [entre as cidades] e a liberdade, é o bem mais precioso que temos”, reconheceu Isabel Ayuso, que se comprometeu com Carlos Moedas a falar do modelo aplicado em Madrid e a “explicar com números como se permite, com liberdade, que os cidadãos consigam prosperar e atingir as suas metas”.

A responsável salientou que Madrid está “a conseguir criar empresas, postos de trabalho e atrair cultura, turismo e eventos desportivos”.

“Estamos mais na moda que nunca”, admitiu.