A 12.ª sessão do "Disque Disse" está marcada para o dia 5 de março no Parque Saba, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. "A sessão 12 será ainda em modo 'season de inverno' num espaço underground bem no centro de Lisboa. A sessão contará com várias novidades, teremos um espaço e um decor muito próprios", frisa a organização.

O evento arranca às 18h00 e termina às duas da manhã. Os bilhetes já se encontram à venda e a "lotação é limitada e acessível a maiores de 21 anos".

Shugi, DJ francesa e atualmente mora em Lisboa, e um "b2b de Miguel Alves e Dekko" prometem animar a noite.