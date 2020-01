No livro, “o pequeno universo de uma menina, exposto com delicadeza e harmonia, serve de contexto a uma história que poderia estar a acontecer, neste instante, em muitos lugares do mundo, e que fala de curiosidade e pequenos enigmas, de descobertas feitas para preservar na memória”, refere a Fundácion Cuatrogatos.

Entre os finalistas da edição deste ano do prémio, encontra-se “Máquina”, o primeiro livro do português Jaime Ferraz, publicado originalmente pela Pato Lógico, editado pela mexicana Ediciones Tecolote. A história do livro, num “mundo maquino-dependente”, começa no momento em que “um rapaz recebe do seu avô uma máquina diferente, com o poder de o fazer viajar para mundos fantásticos”.

Além dos vinte livros premiados, a organização recomenda uma centena de títulos, escolhidos entre as obras que foram sendo lidas e avaliadas pela fundação.

“Mary John”, de Ana Pessoa, um romance em forma de carta, no qual a protagonista, uma adolescente chamada Maria João, se dirige a um amigo de infância, o Júlio 'Pirata', por quem teve uma paixoneta não correspondida, que foi publicado em 2016 pela Planeta Tangerina, está integrado na lista.