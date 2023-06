O livro "Júlio Pomar. Depois do Novo Realismo", de Alexandre Pomar, com textos que analisam a longa carreira do pintor, é lançado este mês pela Guerra e Paz Editores.

Com 328 páginas, o livro lança um olhar sobre a obra de um dos artistas portugueses de maior projeção internacional, reunindo os estudos que Alexandre Pomar, filho do pintor, tem vindo a escrever sobre o pai, Júlio Pomar (1926-2018), abrangendo além do período neo-realista.

Através de textos – uns inéditos, outros dispersos e revistos – é abordado o percurso posterior ao movimento que o pintor preferiu chamar novo realismo, e que durou uma década, trilhando outros caminhos, descritos por Alexandre Pomar, autor do respetivo Catálogo Raisonné, comissário e colaborador de algumas das suas exposições.

Além dos textos de Alexandre Pomar, a obra inclui um caderno de 16 páginas reproduzindo trabalhos marcantes de Júlio Pomar, e dois anexos com 25 escritos inéditos ou dispersos do artista, correspondência que Pomar trocou com Mário Dionísio, Manuel Vinhas, Paula Rego ou José Cardoso Pires e ainda cartas enviadas aos filhos nos primeiros anos que esteve em Paris, França.

Esta edição da Guerra e Paz é realizada com o apoio do Atelier-Museu Júlio Pomar/Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, que inclui reproduções de uma seleção de trabalhos do pintor, Júlio Pomar.