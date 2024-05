Em declarações à Lusa, o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Maia, que organiza o evento juntamente com a cooperativa editorial A Seita, salientou que a programação daquela que será a segunda edição do Maia BD é “muito intensa, bastante diversificada e pensada para os vários públicos da Banda Desenhada (BD)”.

Segundo o vereador Mário Nuno Neves, a edição de 2024 do Maia BD – Festival Internacional de Banda Desenhada, a decorrer no Fórum da Maia, no distrito do Porto, vai ter “três exposições diferentes, 11 lançamentos de obras, 21 autores portugueses convidados, cinco autores lusófonos, cinco internacionais, variadíssimas sessões de autógrafos, exibições de filmes e curtas-metragens e ainda vários ‘workshops’”.

“Este festival tem motivos de interesse para todos os públicos da banda desenhada e com a esperança que com esta iniciativa se captem novos públicos, todos eles diferentes. A BD é uma manifestação cultural importantíssima, quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista literário e este evento responde a uma lacuna a Norte do país sobre este tipo de arte”, considerou o responsável.

O Fórum da Maia vai receber neste festival várias exposições, que ficam patentes para lá do festival, até 16 de junho, entre as quais “Clássicos da Literatura Portuguesa em BD”, “Mafalda de A a Z”, “Elviro”, “Visões Infernais: O Inferno de Dante em BD” ou “Alfons Font, os caminhos da aventura de Jon Rohner a Tex”.

São autores convidados do evento Alfonso Font, André Diniz, André Lima Araújo, André Mateus, André Morgado, António Jorge Gonçalves, Daniel Henriques, Diogo Carvalho, D’ Janice Bettencourt, Evandro Renan, Filipa Beleza, Filipe Duarte, Gaëtan Brizzi, Gonçalo Fernandes, Hugo Pinto, João Miguel Lameiras, Jorge Coelho, Jorge Pinto, Mana Neyestani, Mário Freitas, Martin Jamar, Miguel Mendonça, Nayole Nettencourt, Nuno Artur Silva, Nuno Duarte, Osvaldo Medina, Paulo J. Mendes, Raquel Costa, Ricardo Santo, Taha Siddiqui e Tainan Rocha.

Todos os eventos são de entrada livre e a programação completa pode ser consultada na página de internet da autarquia.