Com a terceira edição dedicada ao tema d’“As profundezas”, o festival tem como objetivo “tornar a banda desenhada acessível a toda a comunidade”, disse a organização em nota de imprensa.

O programa dá destaque a conversas sobre o universo da banda desenhada e sessões de autógrafos com a presença de autores como Paulo J. Mendes, Hugo Teixeira, Susa Monteiro, Inês Fetchónaz, Xico Santos, Paulo Monteiro, André Diniz, além do espanhol Miguel Ángel Martin.

Autor de álbuns como "Bug", editado em Portugal pela Escorpião Azul, Miguel Ángel Martin conta no seu palmarés com o Grande Prémio Attilio Micheluzzi, da Comicon Nápoles, e o Prémio Yellow Kid do Salão Internacional de Roma, com que foi distinguido em 1999, já depois de ter recebido o Prémio Autor Revelação na Feira Internacional de Comics de Barcelona, em 1992.

Em 2007, o seu álbum "Brian the Brain" foi considerado o melhor livro em BD pelos leitores do jornal italiano La Repubblica e, em 2017, o Festival Romiccs, em Roma, escolheu "Total OverFuck" como a melhor BD europeia. "Neuro Habitat" e "The Space Between" estão entre os seus trabalhos mais recentes editados em Portugal, assim como "Cyberfreak", "Saphari".

“O LouriBD é uma oportunidade única para os fãs de banda desenhada se encontrarem com os seus autores favoritos, mergulhando em novas experiências visuais e artísticas."

Durante o evento, é lançado o livro “Homem de Neandertal”, da Editora Escorpião Azul, e é estreado o filme “O Velho e a Espada”, do realizador Fábio Powers. Haverá ainda uma exposição de pranchas originais de banda desenhada.

O evento conta com outras exposições, música, performances, oficinas, lançamento de livros e de filmes e com um mercado de banda desenhada.

O LouriBD é organizado pela Câmara Municipal da Lourinhã, no distrito de Lisboa, e pela Editora Escorpião Azul.