É uma das principais peças do programa cultural de Lisboa, “Macbeth” conta-nos a história de um general que na ida para casa se depara com uma profecia de três bruxas, que lhe revelam o seu futuro como rei.

Embora inicialmente cético, o general rapidamente revela uma ambição crescente de cumprir o que lhe foi predito, com o auxílio da sua mulher, Lady Macbeth – ainda mais sedenta de poder e ambiciosa do que ele próprio.

Pressionado pela esposa, e com medo de que a profecia não se cumprisse, toma decisões inconsequentes que levam a várias reviravoltas na sua vida.

A versão encenada por Paulo Castro dá vida ao texto de Heiner Muller de uma forma mais sombria e psicológica, sem dar ênfase aos atos visuais de violência, que tal como explica, não são aquilo que planeia destacar na sua peça “Tentei fugir de tudo o que é sangue, estimulamos a violência sem a mostrarmos. Para mim o teatro não é para chocar, é para pôr a pensar e levar o público a fantasiar sobre o que é que quisemos dizer.”

Esta nova versão do clássico Shakespeariano mistura a visão de Muller com a do encenador português, que confessou ao SAPO Mag mudanças inesperadas em vários momentos-chave da história, num formato mais atual, para que o público se reveja no argumento.

De forma horrífica e misteriosa, "Macbeth" torna-se um terror real e psicótico com o propósito de ser um mote de alerta para o que está a acontecer no mundo e questionar valores como a busca pelo poder e os limites da ambição: “As pessoas vão ficar surpreendidas com o facto de andarmos séculos e séculos à volta da mesma coisa e dos mesmos problemas sociais. As guerras continuam e a paranoia pelo assassínio também”, acrescenta o encenador.

No elenco estão nomes como Anabela Faustino, Ivo Alexandre, David Esteves e Marques d’Arede.

“Macbeth” estreia hoje, na Sala Luís Miguel Cintra do São Luiz Teatro Municipal, e estará em cena até dia 23 de fevereiro, de quarta a sábado às 20h e domingo às 17h30.

A peça é para maiores de 14 anos e os bilhetes, que começam nos 12 euros, podem ser adquiridos aqui.