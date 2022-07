Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia da COVID-19, o NOS Alive regressou esta quarta-feira, dia 6 de julho, ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, para quatro dias de música e humor.

Este ano, o festival cumpre a 14.º edição entre quarta-feira e sábado com um cartaz que contará com 165 atuações. Mallu Magalhães foi a escolhida para abrir o palco NOS, para onde se viram todas as atenções.

No arranque do do primeiro dia, às 18h00, a cantora brasileira subiu ao principal palco do festival para refrescar o público e espalhar amor. Sempre com um sorriso e um 'brilhozinho nos olhos', a artista trouxe "novas e antigas canções".

"Está tão bonito. Estou muito feliz por estar aqui e abrir o palco. Estou muito agradecida por estar aqui", confessou Mallu, com um sorriso contagiante.

As canções mais populares da cantora foram cantados a uma só voz pelos fãs, mas os temas mais recentes, que fazem parte do seu último álbum, “Esperança”, editado em 2021, também foram recebidos com entusiasmo.

"Sambinha Bom", "Velha e Louca" e "Muitos chocolates" marcaram os momentos de maior celebração, com o pôr do sol e o rio Tejo a completarem o cenário.

Com o seu sorriso e canções que transpiram felicidade, Mallu Magalhães garantiu um arranque cheio de boas vibrações.