Horas e horas antes das portas do NOS Alive se abrirem, a fila junto ao pórtico de entrada já era extensa. Os outfits dos fãs e cartazes, não deixavam margem para dúvidas: todos queriam garantir um lugar na primeira fila no concerto de Olivia Rodrigo, a grande responsável por esgotar o primeiro dia da edição de 2025 do festival.

Pouco mais de um ano depois de ter esgotado duas datas no MEO Arena, em Lisboa, a cantora regressou com um novo concerto, adaptado para festivais — nas últimas semanas, Olivia Rodrigo atuou, por exemplo, em Glastonbury, Roskilde e no Rock Werchter —, mas sem esquecer as canções que conquistaram o mundo.

A entrada em palco, pouco antes das 23h30, foi ao som de “obsessed” e “ballad of a homeschooled girl”, que deixaram de imediato a multidão em êxtase total. Logo depois chegou “vampire”, um dos maiores hits de 2023 e o primeiro grande momento da noite. A canção foi recebida com um coro uníssono do público, que soltou todas as emoções em cada verso.

Com a energia no ponto certo, a noite continuou com um alinhamento quase perfeito para os fãs — ficaram de fora alguns temas adorados pelos 'Livies', como “lacy”, “teenage dream” e “All I Want”, mas o tempo limitado em festivais obriga sempre a cortes e decisões. Pela reação das mais de 55 mil pessoas que esgotaram o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, Olivia Rodrigo acertou em todas.

A viagem por “SOUR” (2021) e “GUTS (2023)”, continuou com uma sequência arrebatadora que arrancou gritos e lágrimas do público: “drivers license” e “traitor” trouxeram a emoção crua que marcou o início da sua carreira, enquanto “bad idea right?”, “love is embarrassing” e “pretty isn’t pretty” injetaram energia e irreverência ao alinhamento. Já “happier” foi uma seta direta ao coração dos fãs.

Entre gritos, coros afinados e mãos ao peito, cada canção foi recebida como um hino e Olivia Rodrigo, em entrega total do início ao fim, fez de cada verso uma descarga de emoção.

A noite mais que perfeita para os fãs continuou com “enough for you”, seguida de “so american”, “jealousy, jealousy” e “favorite crime”, antes de convidar a multidão a cantar a uma só voz “deja vu”.

OLIVIA RODRIGO créditos: Rita Sousa Vieira

Depois de um espetáculo carregado de gritaria e energia, Olivia Rodrigo regressou para o encore com toda a energia e mais trunfos: “all-american bitch” incendiou o palco e o público, preparando o terreno para “good 4 u”, um dos temas mais celebrados da noite. Para fechar com chave de ouro, “get him back!”,.

Seja em arenas ou festivais, Olivia Rodrigo é sempre uma aposta ganha. No NOS Alive, a cantora fez valer todos os minutos de espera, com um concerto carregado de energia, emoção e autenticidade que cativou o público do primeiro ao último segundo. Com uma forte presença de palco e um alinhamento certeiro, a cantora voltou a conquistar um lugar especial no coração dos fãs de Portugal — que agradecem um regresso anual.

OLIVIA RODRIGO créditos: Rita Sousa Vieira

Antes do encerramento com Olivia Rodrigo, Mark Ambor, Benson Boone e Noah Kahan garantiram concertos igualmente celebrados no palco NOS.

Às seis da tarde, Mark Ambor foi recebido com alegria pelos festivaleiros. Sempre sorridente, o cantor apresentou o álbum de estreia, "Rockwood", editado em agosto de 2024.

“Belong Together" ou "Our Way" foram os temas mais celebrados ao final da tarde pelo público que, com o seu carisma, conquistou novos fãs no NOS Alive.

Ninguém o pode parar

O concerto de Benson Boone no NOS Alive em imagens créditos: Rita Sousa Vieira

À hora do pôr do sol, Benson Boone brilhou no palco principal do NOS Alive. Pela primeira vez em Portugal, o cantor norte-americano é uma das novas estrelas da música pop e tem conquistado os tops mundiais.

Vencedor do MTV EMA de Melhor Novo Artista e nomeado para os Grammys, o artista oriundo de Washington captou a atenção em 2021 com o single de estreia "Ghost Town", que entrou no Billboard Hot 100.

Depois do sucesso do álbum de estreia "Fireworks & Rollerblades", de onde saiu o single "Beautiful Things", o músico editou recentemente o disco “American Heart” (junho 2025), que conta com temas como "Sorry I'm Here for Someone Else", "Mystical Magical" e "Momma Song”, que não ficaram de fora do alinhamento do concerto no NOS Alive.

Durante o concerto, não faltaram as acrobacias em palco — pelo menos, quatro mortais — e saltos para junto do público, que fez questão de cumprimentar. "Hoje estou mais tapado porque me queimei e pareço uma lagosta", contou o artista no arranque do concerto, entre elogios a Portugal.

Obrigado por terem vindo hoje. É um prazer e uma honra estar aqui. É a minha primeira vez em Lisboa. Normalmente não tenho dias livres, mas tive os últimos quatro dias de folga. Este lugar é lindo. Para onde quer que se vá... As pessoas são lindas", frisou o músico.

Com uma energia contagiante e uma presença segura e sorridente em palco, Benson Bonne provou que não é apenas carismático nos vídeos do TikTok. No palco principal do Passeio Marítimo de Algés, o artista norte-americano foi um verdadeiro entertainer e mestre de cerimónias e, por vezes, claro, um acrobata — os saltos mortais são sempre um dos pontos altos dos concertos do músico.

Esta quinta-feira, 10 de julho, o Palco NOS recebeu também Noah Kahan, que trouxe na bagagem o seu mais recente disco “Stick Season”, de 2022. Depois do furacão Benson Boone, o cantor abrandou o ritmo no Passeio Marítimo de Algés, oferecendo uma viagem sem turbulência pela sua carreira.

Apesar de serem amigos e já terem partilhado o palco algumas vezes, Olivia Rodrigo e Noah Kahan não brindaram os fãs com um dueto em "Stick Season", algo que os fãs aguardavam com expectativa uma vez que o alinhamento colocou os artistas um a seguir ao outro no Palco NOS.

créditos: Rita Sousa Vieira

Já no palco Heineken, os Glass Animals convidaram todos para a pista de dança. O alinhamento misturou o mais recente trabalho da banda de indie rock britânica com temas 'clássicos', como "Gooey", "Pork Soda" e o sucesso viral "Heat Waves".

No palco vizinho, o WTF Clubbing, iolanda provou, mais uma vez, a sua força em palco. Para o concerto no NOS Alive, a artista convidou Carolina Deslandes.

Pelos restantes palcos – Clubbing, Coreto, Fado Café, Comédia e Pórtico – passaram artistas e bandas como Girls 96, Baleia Baleia Baleia, Pedro Moutinho, Diogo Clemente, Mónica Vale de Gato, Guilherme Duarte e Shakra.

Esta sexta-feira, o destaque vai para o DJ norte-americano Anyma. O dia vai contar também com as atuações de Justice, The Wombats, Girl in Red, Finneas, St. Vincent, Capicua, Mother Mother, Mike11, Herlander, Zarco, Luísa Amaro, Luís Franco Bastos e Guilherme Fonseca, entre outros.

O cartaz de sábado inclui Muse, Nine Inch Nails, Future Islands, Foster The People, Bright Eyes, Jet, A-Trak, Left., Bombazine, Luís Severo, Teresinha Landeiro, Cebola Mol, Jel e Ana Arrebentinha, entre outros.

O recinto, que abre todos os dias às 15h00 e encerra às 04h00 do dia seguinte, tem capacidade para 56 mil pessoas, além das seis mil que estarão a trabalhar, entre ‘staff’ e jornalistas.

A organização aconselha o uso de transportes públicos para chegar ao recinto.