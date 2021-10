A MTV anunciou esta quarta-feira, dia 27 de outubro, as primeiras estrelas internacionais que vão atuar nos MTV EMAs 2021, em Budapeste. Maluma, Måneskin e Kim Petras são os artistas inicialmente confirmados no palco do evento que vai para o ar no dia 14 de novembro, a partir das 20h00.

A cerimónia poderá ser vista em em direto e exclusivo na MTV Portugal.

"Acabado de sair da sua tour de enorme sucesso Papi Juancho USA 2021, Maluma, o astro latino de alcance universal e vencedor do MTV VMA 2020 da categoria Best Latin vai regressar aos EMAs pela segunda vez, encontrando-se na corrida, igualmente, para Best Latin e Best Am-Central Act", lembra o canal em comunicado.

A banda vencedora do Festival Eurovisão da Canção também promete surpreender no evento. "Os Måneskin tomaram o mundo de assalto no último ano e farão a sua estreia no palco dos EMAs", frisa a MTV.

A estrela da pop internacional Kim Petras, que recentemente apresentou uma versão de "Future Starts Now" durante o pré-show dos MTV VMAs, vai apresentar-se, pela primeira vez na sua carreira, nos MTV EMAs", remata o canal.

Justin Bieber segue à frente na corrida para os MTV EMAs

Justin Bieber segue à frente na corrida para os MTV EMAs 2021, com oito nomeações, anunciou a MTV esta semana. O canadiano foi indicado para Melhor Artista, Melhor Pop, Melhor Vídeo ("Peaches"), Best Collaboration ao lado de The Kid LAROI, Melhores Fãs e Melhor Canção – duas vezes, por "Peaches", com Daniel Caesar e Giveon, e "STAY", com The Kid LAROI.

Doja Cat e Lil Nas X surgem em segundo lugar, com seis nomeações cada - e ambos para Melhor Canção, Melhor Vídeo e Melhor Colaboração. Ed Sheeran e os estreantes nos EMAs Olivia Rodrigo e The Kid LAROI seguem-nos de perto com cinco indicações cada, contando com Melhor Pop e Melhor Canção para Sheeran e Rodrigo.

Para Best Portuguese Act - categoria que distingue os artistas de cada país que mais se destacaram no panorama musical e de entretenimento ao longo do último ano - estão nomeados Bárbara Tinoco, Diogo Piçarra, NENNY, Plutónio e Wet Bed Gang. O vencedor será escolhido pelos fãs.