Bárbara Bandeira venceu pela segunda vez o Best Portuguese Act dos MTV Europe Music Awards. A cantora conquistou pela primeira vez o galardão em 2022 e esteve nomeada nas edições de 2020 e 2023.

Em 2023, a artista destacou-se como opening act dos Coldplay em Coimbra e lançou o seu álbum de estreia, "Finda".

Bárbara Tinoco, Ivandro, Slow J e Dillaz também estavam na corrida ao galardão de Best Portuguese Act. No ano passado, o prémio foi entregue a Bispo.

Este ano, Taylor Swift lidera a corrida com sete nomeações, incluindo Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Já Ariana Grande, Billie Eilish, Charli xcx e Sabrina Carpenter reúnem cinco nomeações cada em categorias como Best Song, Best Video e Best Artist.