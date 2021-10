"Amar Para Sofrer" é o novo single de Marco Rodrigues. Com música e letra de Diogo Piçarra, este é o quarto tema a ser revelado do novo álbum do artista. O disco "Judite" chega nos primeiros meses de 2022.

O tema conta com um videoclip realizado por Filipe Correia dos Santos e produzido pela Shot & Cut Films - veja aqui.

Marco Rodrigues lembra que, "tal como 'O Tempo', esta canção, 'Amar Para Sofrer', foi escrita pelo Diogo Piçarra".

"Ter novamente o privilégio de interpretar a música e a lírica do Diogo é muito especial porque admiro a sua profunda sensibilidade e a capacidade de expressar sentimentos complexos de uma forma tão simples. Além disto, a sua escrita e música são deveras visuais, transportando-nos, a cada nota e palavra, imediatamente para imagens que povoam o imaginário de todos nós e nos enriquecem", sublinha.

"'Amar Para Sofrer' fala de falsas expectativas sobre a vida. Até mesmo no amor, nada é assim tão cor-de-rosa como esperamos. Por vezes, para amarmos é preciso sofrer, e, no fim, é essa aprendizagem que nos faz também amar mais e dar valor”, frisa Diogo Piçarra.