Diogo Piçarra lançou esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, "Amor de Ferro". O tema é o sexto single de "SNTMNTL", o quarto álbum de originais do artista.

A canção é uma colaboração com o amigo e mentor, Pedro Abrunhosa. O novo disco de originais chega a 1 de março.

"De recordar que Pedro Abrunhosa era jurado do programa de televisão Ídolos em 2012, quando Diogo Piçarra se sagrou vencedor. Durante as várias emissões do programa, Pedro Abrunhosa teceu sempre rasgados elogios a Diogo Piçarra, enaltecendo, para além da sua voz, a sua capacidade de interpretação artística distinta já então bem vincada. Mais tarde destacou a sua faceta de autor de canções", lembra a Universal Music em comunicado.

De "SNTMNTL", ou “Sentimental”, são já conhecidos os singles "Monarquia", com Bispo, "Sorriso", "Saída de Emergência", "Não Te Odeio", "Teu" e, agora, "Amor de Ferro". O álbum, que estará disponível a 1 de março, conta com 14 canções.

Diogo Piçarra vai subir ao palco da Super Bock Arena a 13 de abril e do Sagres Campo Pequeno a 20 de abril.