Nomeada para Melhor Canção em Língua Portuguesa, "Sem palavras" foi composta pelo pianista Mário Laginha para uma letra de João Monge e interpretada por António Zambujo no álbum "Do avesso", que editou no final do ano passado.

É a única canção portuguesa nomeada nesta categoria, ao lado de quatro outras músicas, todas elas de artistas brasileiros: Mestrinho, Tiago Iorc, Criolo e Claudia Brant com Arnaldo Antunes.

"Sem palavras" foi o primeiro tema revelado de "Do avesso", o álbum que António Zambujo editou em novembro, produzido por Filipe Melo, Nuno Rafael e João Moreira, com selo da Universal Music.

Além de Mário Laginha e João Monge, o disco conta com a participação de autores como Luísa Sobral, Miguel Araújo, Márcia, Arnaldo Antunes, Cézar Mendes, Pedro da Silva Martins e Aldina Duarte.