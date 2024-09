De acordo com a lista de nomeados divulgada hoje pela Academia Discográfica Latina, a música “Esperança”, escrita pelos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas com o produtor brasileiro Nave e com o músico português Dino d'Santiago, está indicada para o Grammy Latino de "Melhor Canção em Língua Portuguesa".

Esta música, interpretada por Dino d’Santiago, Criolo e Amaro Freitas, foi gravada entre Portugal e o Brasil e editada em maio passado.

Na categoria de “Melhor Arranjo” figura “Linha de Passe”, com arranjos do músico brasileiro Nailor Proveta, e que faz parte do álbum "Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses", que a Orquestra Jazz de Matosinhos lançou em março.

A 25.ª edição dos Grammys Latinos está marcada para 14 de novembro em Miami, nos Estados Unidos.

O produtor mexicano Edgar Barrera é o artista mais nomeado para os Grammy Latinos deste ano, com nove indicações, seguido da cantora colombiana Karol G e do rapper porto-riquenho Bad Bunny, ambos com oito nomeações cada.

Em 2023 a cerimónia aconteceu pela primeira vez fora dos Estados Unidos, mais concretamente em Sevilha, Espanha.

Entre os nomeados dos Grammys Latinos de 2023 estavam as cantoras portuguesas Carminho e Maria Mendes.

