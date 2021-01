Se olhou para os tópicos dos assuntos mais comentados no Twitter este domingo e esta segunda-feira, dia 17 e 18 de janeiro, cruzou-se com a história de MC Livinho, conhecido artista brasileiro. Durante a tarde de domingo, o músico publicou no seu Twitter um vídeo onde contava que estava a ser perseguido.

"Algum carro já vos seguiu? Porque este aqui parece. (...) E o carro é bom também. (...) Não sei porque não passa", desabafou o artista na sua conta no Instagram, onde conquistou mais um milhão de novos seguidores em poucas horas. Já ao final da noite, MC Livinho partilhou um novo vídeo onde se ouve um pedido de ajuda.

Nas redes sociais, os fãs mostraram-se preocupados e o assunto tornou-se um dos mais comentados em todo o mundo no Twitter. Já durante a madrugada, o brasileiro fez uma nova partilha na sua conta no Instagram e revelou estar bem.

"Obrigado, Deus. Obrigado, fãs. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Estou bem, foi um susto. Estou bem", frisou.