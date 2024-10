Melânia Gomes vai regressar aos palcos para assinalar os 20 anos de carreira com o espetáculo "Solteira Casada Viúva Divorciada". A peça, onde a triz interpreta quatro mulheres, vai estar em cena de 17 de outubro a 16 de novembro no Teatro Armando Cortez, em Carnide, seguindo depois para Albergaria-a-Velha (23 de novembro) e a Felgueiras (29).

"Tudo começou com desafio do Mário Redondo, que me disse: 'Olha lá, tu vais fazer 20 anos de carreira, tens que fazer qualquer coisa'. E eu pensava que ele me ia dizer: 'Pronto, vamos fazer uma festa'. Não, disse-me que tinha de fazer um espetáculo", conta a atriz ao SAPO Mag, lembrando que já não faz um "monólogo há muito tempo".

"A ideia era fazer um monólogo e uma comédia, claro - um espetáculo para uma atriz, sozinha. E em Portugal, nós não temos muitos textos, não temos essa tradição. E no Brasil, sim. E, por isso, falei com o meu agente no Rio de Janeiro, o Marcos Montenegro. Ele enviou-me vários textos e apaixonei-me por este. Depois foi reunir os autores e tratar de tudo da adaptação do texto, dos direitos e começar todo processo que levou algum tempo", explica.

Quando leu o texto, Melânia Gomes gostou da "diversidade" dentro da história. "É um universo muito rico, onde conheces a história de cada uma daquelas mulheres, a solteira, a casada, a viúva e a divorciada. Tu vês a vida, o universo, as pessoas que fazem parte da vida delas. E é muito cómico, é muito engraçado, mas também é um espetáculo bastante profundo porque todas aquelas mulheres têm problemas, já passaram por muita coisa", revela. "É espetáculo muito rico, com com muita diversidade, com muito ritmo, com muita alegria, com muita profundidade também. É complexo, eu gosto das coisas assim porque tornam o trabalho de um ator muito mais interessante. E para o espectador é uma viagem muito mais enriquecedora", garante.

Para se preparar os novos projetos, a atriz conta que gosta de "analisar tudo, ler bem, fazer todas as perguntas". "Acredito que um bom texto dá-te o caminho e as perguntas certas fazem o resto. Acho que temos conseguido fazer isso nos ensaios", destaca. "E podes conhecer uma personagem porque já viveste algo semelhante, mas quando não viveste nada parecido... tens que procurar outras referências, umas dentro de ti, da tua vida, outras fora", acrescenta.

"O meu corpo é só um, a minha voz é só uma, mas tenho que ter essa elasticidade para interpretar as várias personagens. (...) Esse é o grande desafio, porque as personagens são todas de seguida, umas atrás das outras. O figurino, obviamente, que também foi estudado e foi pensado com a Clívia Cohen, que é a nossa diretor de arte e que é maravilhosa", explica Melânia Gomes.

A celebrar 20 anos de carreira, a atriz não tem dúvidas que este é o projeto "mais exigente" de sempre. "É o mais exigente até agora, sim, porque com este rigor, com esta verdade, com esta profundidade que eu quero e com as histórias de cada uma delas, por ser monólogo, por estar sozinha em cena, por ser uma prova de fogo até fisicamente - é uma prova até de resistência por todas as características do espetáculo. Quem for ver vai perceber que eu até o cenário monto. É muito exigente. Fiz coisas muito difíceis, fiz coisas muito diferentes já, mas... ao vivo, em cena, em palco, acredito que este é o meu maior desafio", remata.