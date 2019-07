O MEO Marés Vivas regressa esta sexta-feira, dia 19 de julho, à Antiga Seca do Bacalhau em Vila Nova de Gaia. O festival, que decorre durante três dias (19, 20 e 21 de julho) conta com Keane, Kodaline, Ornatos Violeta e Sting como cabeças de cartaz.

Em comunicado, a organização confirmou que os bilhetes para o segundo dia do festival (20 de julho) e os passes de três dias se encontram esgotados.

A promotora do MEO Marés Vivas aconselha ainda que a compra de bilhetes seja feita nos locais oficiais. "Aconselhamos que não efetuem compra de bilhetes através de sites de revenda não oficiais, pois os bilhetes não serão válidos na entrada do espectáculo", frisa a Pev Entertainment.

Este ano, a organização do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, alterou a localização dos palcos, nomeadamente do principal, para tornar o recinto “mais respirável” e, assim, superar as 40 mil pessoas por dia.

Depois de no ano passado estrear o novo recinto, na Antiga Seca do Bacalhau, em Gaia, no distrito do Porto, que é três vezes maior do que o anterior, Jorge Lopes, responsável da PEV Entertainment, promotora do festival, espera agora ultrapassar a lotação de 2018, que rondou as 40 mil pessoas por dia, e chegar às 50 mil.