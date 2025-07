Os bilhetes para o primeiro dia da edição de 2025 do MEO Marés Vivas já se encontram esgotados. A 18 de julho, o festival vai receber os Scorpions, Xutos & Pontapés, Marcus King e os Hybrid Theory.

Os bilhetes para o dia 20 de julho (Ozuna, Pedro Sampaio, Calema e Nenny) e os passes gerais de três dias também já se encontram esgotados, sendo ainda possível adquirir bilhetes para 19 de julho, que vai contar com concertos dos Thirty Seconds to Mars, Miguel Araújo, Os Quatro e Meia, Luís Trigacheiro, Buba Espinho e o projeto Dois Pares de Botas, de Nena e Joana Almeirante.

"Estamos muito entusiasmados com a resposta do público. Ver o primeiro dia do festival esgotar, a par do último e dos passes gerais, é sinal de que o MEO Marés Vivas continua a ser um ponto de encontro essencial para quem vive e celebra a música ao mais alto nível", frisa Jorge Lopes, CEO da PEV Entertainment, promotora do evento.