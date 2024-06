Edouard Baer, ​​conhecido por interpretar Astérix no cinema, tornou-se a mais recente estrela a sentir o impacto das acusações de agressão sexual quando o seu espetáculo ao vivo em Paris foi cancelado.

O ator francês de 57 anos, ​​que interpretou em 2012 o icónico gaulês no sucesso de bilheteira "Astérix & Obélix: Ao Serviço de Sua Majestade" ao lado de Gérard Depardieu, e outra personagem em "Astérix e Obélix: Missão Cleópatra" (2002), foi acusado por seis mulheres de assédio e agressão sexual num artigo conjunto do 'site' de notícias Mediapart e do 'site' feminista Cheek na semana passada.

Múltiplas acusações contra Depardieu – que o ícone do ecrã de 75 anos nega – ajudaram a desencadear uma nova vaga de acusações #MeToo na França nos últimos meses.

Baer, ​​que também foi o artista Salvador Dali no filme "Daaaaaalí!" do ano passado (ainda nos cinemas portugueses), deveria apresentar-se em cerca de 15 espetáculos ao vivo na Sala Antoine, em Paris, em junho.

A sala de espetáculos anunciou o cancelamento na quinta-feira, mas não respondeu aos pedidos de explicação.

Baer foi acusado de assédio e agressão por mulheres na faixa dos 20 anos entre 2013 e 2021 no seu escritório e durante produções teatrais e aparições na rádio.

“Não me reconheço nas palavras ou nos gestos que me são atribuídos, mas só posso expressar o meu pesar pelo meu comportamento ter deixado estas mulheres desconfortáveis ​​ou magoadas", disse Baer numa declaração ao Mediapart e ao Cheek.

Ainda na semana passada, o parlamento francês realizou audiências especiais sobre assédio sexual na indústria cinematográfica.

Na quinta-feira, os diretores de casting pediram aos legisladores que proibissem a nudez durante as audições – uma das várias propostas para uma nova lei destinada a prevenir abusos.

Uma figura-chave no debate recente é a atriz Judith Godrèche, que acusou dois cineastas de agressão sexual quando ela era menor de idade, na década de 1980.

Outra atriz, Isild Le Besco, anunciou na quarta-feira que apresentou uma queixa judicial por violação contra um dos mesmos cineastas, Benoit Jacquot, que tem negado todas as acusações contra si.