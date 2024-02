Após Judith Godrèche ter apresentado uma queixa formal alegando uma violação quando era menor, uma segunda atriz francesa acusou na quinta-feira o realizador de cinema Benoit Jacquot de ter um "domínio destrutivo" sobre ela durante um relacionamento que começou quando ela tinha 16 anos e ele 52.

Isild Le Besco, de 41 anos, disse que o relacionamento deles incluía "um domínio destrutivo, uma perda de si mesma... e especialmente violência psicológica".

“Por exemplo, ele sempre me dizia que era gorda. Às vezes, havia violência física, por raiva”, disse a atriz ao jornal Le Parisien.

O seu advogado, Benjamin Chouai, disse à France-Presse que estava a ponderar apresentar uma queixa na Justiça.

Le Besco, que atuou no filme "Sade", de Jacquot, de 2000, sobre o notório Marquês de Sade, quando tinha 16 anos, entre outros filmes até 2010, com destaque para "À tout de suite" (2004), "L'intouchable" (2006) e "Au fond des bois" (2010), disse que o relacionamento a marcou.

“Depois disso, experimentei coisas ainda piores com outros homens porque estava pronta para me deixar esmagar por alguém”, disse sem dar mais detalhes.

No início deste mês, a atriz revelou ao jornal Le Monde que o seu tempo com Jacquot incluiu “violência psicológica e física”.

Jacquot, agora com 77 anos, rejeitou as acusações. Ele é conhecido por "Ponette" (1996), um dos mais aclamados e populares filmes da sua década, e "La drôlesse" (1979), "A Pirata" (1984), "O Pequeno Criminoso" (1990), "Le jeune Werther" (1993), "Ponette" (1996) e, mais recentemente, "O Casamento a Três" (2010) e "Rodin" (2017).

Isild Le Besco e Benoit Jacquot no Festival de Veneza a 5 de setembro de 2006

Le Besco pronunciou-se após Judith Godrèche, atualmente com 51 anos, apresentar no início deste mês uma queixa acusando o famoso realizador de violação durante uma relação que começou quando tinha 14 anos e ele era 25 anos mais velho.

Ela acusou Jacquot de manipulá-la para um relacionamento quando era uma criança vulnerável, de praticar jogos sexuais sadomasoquistas e de controlar a sua vida até ao ponto do que comia e o comprimento do seu cabelo. Jacquot também rejeitou essas acusações.

Godrèche falará numa audiência no Senado francês na próxima semana.

“Ouvir o depoimento dela é importante, porque (estamos) a trabalhar para garantir que as situações de violência contra uma menor que ela descreve parem de acontecer e sejam punidas”, disse Dominique Vérien, que chefia uma delegação de direitos das mulheres no Senado.

Le Besco disse que falar publicamente sobre um relacionamento passado foi “doloroso”, mas foi inspirada por “outras mulheres a manifestarem-se”.

"Quanto mais falarmos, mais a violência... será percebida como tal, mais os abusos serão denunciados e poderão parar", declarou.

Os seus comentários surgem numa altura em que o cinema francês é abalado por acusações de que há décadas ignora o sexismo e o abuso sexual.

No centro da tempestade estão as acusações contra o ícone do cinema Gérard Depardieu, de 75 anos, que foi acusado de violação e enfrenta mais de uma dúzia de outras acusações de agressão ou assédio.

O ator “rejeita firmemente todas as acusações contra ele”, disse o seu advogado.